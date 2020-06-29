GALATASARAY İLKOKULU'NA BAŞVURU KUYRUĞU - Son Dakika

GALATASARAY İLKOKULU'NA BAŞVURU KUYRUĞU

GALATASARAY İlkokulu'na 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı için alınacak olan 50 öğrenci için başvurular başladı.

GALATASARAY İlkokulu'na 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı için alınacak olan 50 öğrenci için başvurular başladı. Çocuklarının Galatasaray İlkokulu'nda okumasını isteyen yüzlerce veli başvuru için sıraya girdi.

Antrenman görüntüsünü paylaşan Ozan Tufan'ın bacak kasları dikkat çekti
Son Dakika: Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği 1 ay daha uzatıldı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çoklu baro kanun teklifini yarın Meclis'e sunuyoruz

Galatasaray İlkokulu'na 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı için alınacak 50 öğrenci için başvurular İstiklal Caddesi'nde bulunan Galatasaray Lisesi'nde alınmaya başladı. Geçen yıl yaklaşık 10 bin kişinin başvuru yapması nedeniyle Galatasaray Lisesi önünde ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk yaşanmıştı. Koronavirüs önlemleri nedeniyle yığılmanın önüne geçmek için randevulu sisteme geçilerek başvurularda sadece veliler bulundu. Öğrencilerin yer almadığı başvuruların tamamlanmasının ardından kura çekilerek alınacak öğrenciler belirlenecek. .

HER ANNE BABA GİBİ ÇOCUĞUMUN GALATASARAYLI OLMASINI İSTERİM

Galatasaray Eğitim Kurumlarının Türkiye standartları üzerinde eğitim verdiğini belirten Ömer Karamuk, Bu sene 50 kişi alınacak. Her anne - baba gibi biz de çocuğumuzun Galatasaraylı olmasını istiyoruz. Türkiye standartlarının üzerinde bir eğitim verdiğini düşünüyorum. Bu nedenle çocuğumun burada okumasını tercih ederim. Kaos yaşanmaması için çocukların gelmemesini özellikle talep ettiler. Bize bu yönde bilgilendirme yapıldı. Biz de uyarıları dikkate alıp yalnız geldik. Başvurular 14 gün boyunca randevulu şekilde sürecek ifadelerini kullandı.

Derya Çuhacı, Burada okula başlayacak olursa Galatasaray Lisesi'nden de mezun olacak aynı zamanda. Liseyi başka bir yerde okumasına gerek kalmayacak. Eski bir kurum, iki dil öğretiyor. O yüzden burada okumasını istiyorum dedi.

Galatasaray İlkokulu'na başvurular 18 Temmuz'a kadar sürecek .

İstiklal Caddesi, Galatasaray, Türkiye, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 12:40 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GALATASARAY İLKOKULU'NA BAŞVURU KUYRUĞU - Son Dakika

Son Dakika

19:16 Antrenman görüntüsünü paylaşan Ozan Tufan'ın bacak kasları dikkat çekti 17:41 "Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu 17:08 Yılın ilk 5 ayında bankacılık sektörünün net karı 27,3 milyar liraya yükseldi 17:00 ÖSYM, 12 öğrencinin TYT'den erken çıkartılması iddiasına inceleme başlattı 16:57 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor 16:13 ÇAYKUR, üreticiden aldığı yaş çay için ödemelere başladı 14:48 Suların durulmadığı ABD'de avukat bir çift, protestoculara otomatik silah çekti 13:30 Düğünlerin başlayacak olmasıyla piyasada hareketlenme bekleyen kuyumcular, sahte altın konusunda uyardı 13:00 Adnan Oktar'ın yasaklanan kitabı, Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın kitaplığına da girmiş 12:57 Polis iş bulma sözü verince, intihardan vazgeçti 12:08 Kağıthane'de koronavirüs tehlikesine aldırmadan asker eğlencesi yaptılar 11:08 Bangladeş'te korkunç feribot kazası: 30 ölü 10:36 Başakşehir maçındaki performansı sonrası taraftarlar, Belhanda'ya sosyal medyada tepki gösterdi 09:22 Deniz dolgusu üzerine inşa edilen Karadeniz'deki sahil yolunda çatlaklar oluştu 07:46 Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor
Antrenman görüntüsünü paylaşan Ozan Tufan'ın bacak kasları dikkat çekti
19:15
Kısa çalışma ödeneği nedir, şartları neler? İşte merak edilenler
19:11
Barcelonalı Artur, 82 milyon euroya Juventus'a transfer oldu
18:48
Son Dakika: Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği 1 ay daha uzatıldı
18:38
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çoklu baro kanun teklifini yarın Meclis'e sunuyoruz
18:33
Rui Vitoria'nın menajeri: Victoria, Al Nasr'da mutlu olduğu için F.Bahçe'yi reddetti
18:04
Beşiktaş, Manchester City'li kaleci Bravo'ya yıllık 1,6 milyon euro önerecek
17:49
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Niğde ve Çankırı'da maske takma zorunluluğu getirildi
17:43
"Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu
17:41
Ekmek almak için markete giden genç kız kurşunların hedefi oldu
17:37
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 19:31:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: GALATASARAY İLKOKULU'NA BAŞVURU KUYRUĞU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]