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Galatasaray, imza sürecini tamamlamak üzere olduğu Nicolae Stanciu'yu PSV maçına yetiştirmek istiyor - Son Dakika

Galatasaray, imza sürecini tamamlamak üzere olduğu Nicolae Stanciu'yu PSV maçına yetiştirmek istiyor

11.07.2021 13:14

Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk ve Barış Alper Yılmaz'ı renklerine bağlayan Galatasaray, Nicolae Stanciu transferinde de ilerleme kaydetti. Slavia Prag'da forma giyen 28 yaşındaki 10 numara için yoğun bir baskı uygulayan Sarı-Kırmızılılar hedefine ulaşmak üzere. Stanciu, G.Saray'a transfer olmak için kulübü Slavia Prag'a baskı kurdu. Çek kulübü bu transfere artık daha sıcak bakıyor. Aslan, 15 Temmuz'a kadar bu transferi bitirme niyetinde.

G.Saray'dan daha önce 7.5 milyon euro bonservis ücreti isteyen Slavia Prag, 5 milyon Euro'ya kadar düştü. Sarı-Kırmızılı kulübün Çekya temsilcisine önerdiği rakam ise 4 milyon euro oldu.

PSV MAÇINA YETİŞMESİ BEKLENİYOR

Aslan transferi 15 Temmuz'a kadar sonlandırmak istiyor. Galatasaray, 21 PSV Eindhoven ile 21 Temmuz'da oynayacağı Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı için kadrosunu o tarihte UEFA'ya teslim etmek zorunda.

1.5 MİLYON EURO MAAŞ

Sarı-Kırmızılılar, Rumen yıldızla 1.5 milyon euro garanti ücret ve bonuslarla anlaşırken 28 yaşındaki 10 numaranın da Galatasaray'da forma giymeye sıcak baktığı ve takımından kolaylık istediği ortaya çıkmıştı.

Galatasaray, imza attırmaya çok yakın olduğu Nicoale Stanciu'yu PSV maçına yetiştirmek istiyor

45 MAÇTA 16 GOL VE 8 ASİST

Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan Nicolae Stanciu, geçen sezon Sparta Prag formasıyla 45 maça çıkarken 16 gol ve 8 asist üretti. Tecrübeli oyuncu 44 kez de milli oldu. Rumen futbolcu, on numaranın yanı sıra orta sahanın sağında ve merkezde 8 numara pozisyonunda görev yapabiliyor.

Galatasaray, imza sürecini tamamlamak üzere olduğu Nicolae Stanciu'yu PSV maçına yetiştirmek istiyor

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Son Dakika Spor Galatasaray, imza sürecini tamamlamak üzere olduğu Nicolae Stanciu'yu PSV maçına yetiştirmek istiyor - Son Dakika Spor


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