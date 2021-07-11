G.Saray'dan daha önce 7.5 milyon euro bonservis ücreti isteyen Slavia Prag, 5 milyon Euro'ya kadar düştü. Sarı-Kırmızılı kulübün Çekya temsilcisine önerdiği rakam ise 4 milyon euro oldu.
Aslan transferi 15 Temmuz'a kadar sonlandırmak istiyor. Galatasaray, 21 PSV Eindhoven ile 21 Temmuz'da oynayacağı Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı için kadrosunu o tarihte UEFA'ya teslim etmek zorunda.
Sarı-Kırmızılılar, Rumen yıldızla 1.5 milyon euro garanti ücret ve bonuslarla anlaşırken 28 yaşındaki 10 numaranın da Galatasaray'da forma giymeye sıcak baktığı ve takımından kolaylık istediği ortaya çıkmıştı.
Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan Nicolae Stanciu, geçen sezon Sparta Prag formasıyla 45 maça çıkarken 16 gol ve 8 asist üretti. Tecrübeli oyuncu 44 kez de milli oldu. Rumen futbolcu, on numaranın yanı sıra orta sahanın sağında ve merkezde 8 numara pozisyonunda görev yapabiliyor.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, imza sürecini tamamlamak üzere olduğu Nicolae Stanciu'yu PSV maçına yetiştirmek istiyor - Son Dakika Spor