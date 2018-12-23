Son Dakika Haberleri: Galatasaray'ın 11'inde Belhanda Sürprizi

Galatasaray'ın 11'inde Belhanda Sürprizi

3 saat önce

Galatasaray'ın Sivasspor karşısındaki 11'inde sakatlığını atlatan ve hafta içi takımla çalışmalara başlayan Younes Belhanda da yer aldı.

Galatasaray'ın 11'inde Belhanda Sürprizi, System.String[]
Galatasaray'ın Sivasspor karşısındaki 11'inde sakatlığını atlatan ve hafta içi takımla çalışmalara başlayan Younes Belhanda da yer aldı.

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında evinde DG Sivassspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın 11'i belli oldu. Emre Akbaba dışında sakat futbolcusu bulunmayan sarı-kırmızılılar, cezalı futbolcularının da olmamasından dolayı ideale yakın 11'i ile sahaya çıkacak. Hafta içi takımla çalışmalarına başlayan Younes Belhanda mücadelede 11'de başlayacak. Sakatlıklarını atlatan Garry Rodrigues ve Sinan Gümüş de yedeklerde şans bekleyecek. Galatasaray; Muslera, Mariano, Ozan, Maicon, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Onyekuru, Feghouli, Belhanda ve Eren Derdiyok 11'i 3 puan arayacak.

İsmail Çipe, Ahmet Çalık, Garry Rodrigues, Selçuk, Sinan Gümüş, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mustafa Kapı ve Muğdat Çelik ise yedeklerde yer aldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 06:20 Kaynak: İHA

Sivasspor, Younes Belhanda, Galatasaray, Spor
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