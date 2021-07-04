Galatasaray'ın 2 efsanesinden sürpriz ziyaret

Galatasaray, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına yaptığı çalışmayla devam etti. Antrenmanı sarı-kırmızılıların 2 Rumen efsanesi Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu da izledi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki çalışmaya ısınma hareketleri ile başlandı. Ana bölümde 2x35 dakikalık 11'e 11 çift kale maç yapıldı.

Galatasaray'ın çalışmasını kulüp tarihinde özel yere sahip efsane futbolcular Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu da ziyaret etti. Hagi ve Popescu, çift kale maçı teknik direktör Fatih Terim ile beraber izledi.

Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıklarını 6 Temmuz Salı günü saat 19.00'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.