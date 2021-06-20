Galatasaray'ın 38. başkanı Burak Elmas

Galatasaray Kulübünün olağan genel kurulu tamamlanırken, rakiplerine üstünlük kuran Burak Elmas kulüpte başkanlık koltuğuna oturan 38. isim oldu.

Sarı-kırmızılı kulübün 102. dönem yönetiminin belirlendiği ve Galatasaray Lisesinde gerçekleştirilen kongrede rakipleri Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu ve Yiğit Şardan'ın üstünlük sağlayan Elmas, 38. başkan olarak tarihe geçti.

Burak Elmas, kulüp tarihinin 37. başkanı unvanına sahip Mustafa Cengiz'den koltuğu devralacak.

Burak Elmas kimdir?

İstanbul'da 1974'te dünyaya gelen Burak Elmas, Avusturya Lisesi'ndeki öğrenimini tamamladıktan sonra University of Denver'da finans ve pazarlama eğitimi aldı.

İş hayatına Türkiye'nin en büyük bağımsız hızlı tüketim ürünleri distribütörlerinden birinde başlayan Elmas, aile şirketlerinde ve uluslararası birçok ortak girişimde yönetici pozisyonunda rol aldıktan sonra İngiltere merkezli uluslararası bir lojistik şirketi kurdu. 2008 yılından itibaren Godiva Investment şirketinde üst yönetici (CEO) görevinde bulunan ve grup yönetim kuruluna bağlı çalışan Burak Elmas, aynı zamanda gıda ürünleri imalatında en büyük Türk işletmelerinden biri olan Yıldız Grup'ta da yönetim kurulu üyeliği yaptı.

Çalışma hayatında görev aldığı şirketleri üst pozisyonlarda temsil eden Elmas, bu dönem süresince Japonya, İngiltere, Amerika ve Çin Halk Cumhuriyeti gibi çeşitli ülkelerde görev yaptı. Burak Elmas, halen İngiltere ve Türkiye'de üç uluslararası şirkette yatırımcı ortak ve bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor.

Galatasaray Kulübündeki ilk görevini 1997 yılında, 23 yaşındayken Galatasaray PAF takımı sorumlusu olarak alan Burak Elmas, 1998, 2000 ve 2002 yıllarında 3 dönem yönetim kurulu üyeliği yaptı. Burak Elmas, 2018 yılında da Galatasaray Sportif AŞ'de de görev aldı.

Evli ve iki çocuk babası olan Burak Elmas, İngilizce ve Almanca biliyor.

Galatasaray'ın başkanları

Sarı-kırmızılı kulübün 116 yıllık tarihinde şimdiye dek görev almış başkanlar şöyle:

Dönem Başkan 1905-18, 1925 Ali Sami Yen 1919-22, 1934 Refik Cevdet Kalpakçıoğlu 1922-24, 1950-52 Yusuf Ziya Öniş 1925 Ali Haydar Şekip 1926 Ahmet Robenson 1927 Adnan İbrahim Pirioğlu 1928-29 Necmettin Sadak 1929-30 Abidin Daver 1930-31, 1933 Ahmet Kara 1931-32 Tahir Kevkep 1932-33, 1933-34 Ali Haydar Barşal 1933 Fethi İsfendiyaroğlu 1934-36 Ethem Menemencioğlu 1936-37 Saim Gogen 1937-39, 1944 Sedat Ziya Kantoğlu 1939 Nizan Nuri 1939 Adnan Akıska 1940-42 Tevfik Ali Çınar 1942-43 Osman Dardağan 1944-46 Muslihittin Peykoğlu 1946-50, 1965-68 Suphi Batur 1953, 1962-64 Ulvi Yenal 1954-56, 1960-62 Refik Selimoğlu 1957-59 Sadık Giz 1969-73, 1975-79 Selahattin Beyazıt 1973-75 Prof. Dr. Mustafa Pekin 1979-84, 1984-86 Prof. Dr. Ali Uras 1986-88, 1988-90 Dr. Ali Tanrıyar 1990-92, 1992-96 Alp Yalman 1996-2001 Faruk Süren 2001-2002 Mehmet Cansun 2002-2008 Özhan Canaydın 2008-2011 Adnan Polat 2011-2014 Ünal Aysal 2014-2015 Prof. Dr. Duygun Yarsuvat 2015-2018 Dursun Özbek 2018-2021 Mustafa Cengiz 2021-... Burak Elmas

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