Galatasaray'ın 60 golüne, Sivasspor 34 golle yanıt verdi! - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'ın 60 golüne, Sivasspor 34 golle yanıt verdi! - Son Dakika Spor

Galatasaray'ın 60 golüne, Sivasspor 34 golle yanıt verdi!

6 saat önce

İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 27 maçtan 18'ini sarı-kırmızılılar, 5'ini kırmızı-beyazlılar kazandı, 4 maç da berabere sonuçlandı.

Galatasaray'ın 60 golüne, Sivasspor 34 golle yanıt verdi!, System.String[]

İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 27 maçtan 18'ini sarı-kırmızılılar, 5'ini kırmızı-beyazlılar kazandı, 4 maç da berabere sonuçlandı.


Lig maçlarında Galatasaray'ın 60 golüne, Sivasspor 34 golle yanıt verdi.


Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 3-2 kazandı.


- Sivas'taki maçlar


Taraflar arasında Sivas'ta yapılan 13 lig maçında ev sahibi ekip 5, Galatasaray 4 galibiyet aldı, 4 karşılaşma da berabere bitti.


Sivasspor, rekabetteki maçlarda evinde 22 gol attı, kalesinde 25 gole engel olamadı.


Kırmızı-beyazlılar, ligde Galatasaray karşısındaki 5 galibiyetini de sahasında aldı.


Rakibi karşısında ligde evinde 3 maçtır kaybetmeyen Sivasspor, son 2'sinden ise galip ayrıldı.


Galatasaray, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 11:54 
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