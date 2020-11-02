Galatasaray'ın 65 saat sonra enkazdan kurtarılan Elif'le ilgili yaptığı paylaşım duygulandırdı - Son Dakika

Galatasaray'ın 65 saat sonra enkazdan kurtarılan Elif'le ilgili yaptığı paylaşım duygulandırdı

02.11.2020 14:50

İzmir'de yaşanan deprem felaketinde 65 saat enkaz altında kalan ve kurtarma ekipleri tarafından mucize eseri sağ olarak çıkarılan Elif Perinçek tüm Türkiye'yi sevince boğarken, Galatasaray'ın yaptığı paylaşım duygulandırdı.

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan 6.6 büyüklüğündeki depremde 65 saat enkaz altına kalan ve mucize eseri sağ olarak kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek, yaşanan üzüntülü günlerde tüm Türkiye'ye mutluluk verdi.

Enkazdan çıkarıldıktan sonra hemen tedavi altına alınan Elif için Galatasaray Kulübü'nden duygusal bir paylaşım geldi.

Sarı-kırmızılı kulüp sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Unutulacak dünler, yaşanılacak günler var Elif" mesajını paylaştı. Galatasaray'ın bu paylaşımı kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

Galatasaray'ın 65 saat sonra enkazdan kurtarılan Elif'le ilgili yaptığı paylaşım duygulandırdı

NEVZAT AYDIN TÜM EĞİTİM MASRAFLARINI ÜSTLENECEK

U¨nlu¨ giris¸imci ve bir dönem Trabzonspor yöneticiliği yapan Nevzat Aydın, I·zmir depreminde enkaz altından 65 saat sonra c¸ıkarılan 3 yas¸ındaki Elif Perinçek'in hayatı boyunca tu¨m egˆitim masraflarını u¨stlenmek istedigˆini ac¸ıkladı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Aydın, "Minik Elif'in hayatı boyunca tüm eğitim masraflarını üstlenmek istiyorum. Ulaşabileceğim bir mercii bulamadım. Lütfen ailesi, yetkililer, birileri bana mesaj atarak ulaşsın. Evet, gelecek saçma sapan tepkilere hazırlıklıyım" yazdı.

Galatasaray'ın 65 saat sonra enkazdan kurtarılan Elif'le ilgili yaptığı paylaşım duygulandırdı

Galatasaray, Türkiye, Aydın, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın 65 saat sonra enkazdan kurtarılan Elif'le ilgili yaptığı paylaşım duygulandırdı - Son Dakika Spor


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