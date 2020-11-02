Galatasaray'ın 65 saat sonra enkazdan kurtarılan Elif'le ilgili yaptığı paylaşım duygulandırdı

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan 6.6 büyüklüğündeki depremde 65 saat enkaz altına kalan ve mucize eseri sağ olarak kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek, yaşanan üzüntülü günlerde tüm Türkiye'ye mutluluk verdi.

Enkazdan çıkarıldıktan sonra hemen tedavi altına alınan Elif için Galatasaray Kulübü'nden duygusal bir paylaşım geldi.

Sarı-kırmızılı kulüp sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Unutulacak dünler, yaşanılacak günler var Elif" mesajını paylaştı. Galatasaray'ın bu paylaşımı kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

NEVZAT AYDIN TÜM EĞİTİM MASRAFLARINI ÜSTLENECEK

U¨nlu¨ giris¸imci ve bir dönem Trabzonspor yöneticiliği yapan Nevzat Aydın, I·zmir depreminde enkaz altından 65 saat sonra c¸ıkarılan 3 yas¸ındaki Elif Perinçek'in hayatı boyunca tu¨m egˆitim masraflarını u¨stlenmek istedigˆini ac¸ıkladı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Aydın, "Minik Elif'in hayatı boyunca tüm eğitim masraflarını üstlenmek istiyorum. Ulaşabileceğim bir mercii bulamadım. Lütfen ailesi, yetkililer, birileri bana mesaj atarak ulaşsın. Evet, gelecek saçma sapan tepkilere hazırlıklıyım" yazdı.