Galatasaray'ın Alanyaspor kadrosu açıklandı! Falcao ve Lemina...

Deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray 'da kırmızı kart cezalı biten Adem Büyük kadroya alınırken sakatlıkları bulunan Falcao ve Lemina kafileye dahil edilmedi.

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