Son Dakika Haberleri: Galatasaray'ın Anlaştığı Kongolu Defans Oyuncusu Luyindama, İstanbul'a Geldi.

Galatasaray'ın Anlaştığı Kongolu Defans Oyuncusu Luyindama, İstanbul'a Geldi.

45 dakika önce

IHAAW211144-SPO/31-01-2019- Galatasaray'ın anlaştığı Kongolu defans oyuncusu Luyindama, İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın Anlaştığı Kongolu Defans Oyuncusu Luyindama, İstanbul'a Geldi., System.String[]
IHAAW211144-SPO/31-01-2019

- Galatasaray'ın anlaştığı Kongolu defans oyuncusu Luyindama, İstanbul'a geldi. 31.01.2019 21: 11: 44 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:37 Kaynak: İHA

Galatasaray, İstanbul, Spor
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