Galatasaray'ın Anlaştığı Kongolu Defans Oyuncusu Luyindama, İstanbul'a Geldi.
45 dakika önce
IHAAW211144-SPO/31-01-2019- Galatasaray'ın anlaştığı Kongolu defans oyuncusu Luyindama, İstanbul'a geldi.
IHAAW211144-SPO/31-01-2019
- Galatasaray
'ın anlaştığı Kongolu defans oyuncusu Luyindama, İstanbul
'a geldi. 31.01.2019 21: 11: 44 TSI
NNNN - İSTANBUL
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:37 Kaynak: İHA
Kostas Mitroglou, Galatasaray'dan Ne Kadar Alacak? KAP Açıklaması Geldi
Galatasaray'ın Yeni Futbolcusu Christian Luyindama İstanbul'a Geldi
Galatasaray, Luyindama Transferini Resmen Açıkladı
Son Dakika Bombası! Galatasaray'dan Trezeguet'e Teklif