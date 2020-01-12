Galatasaray'ın Antalya kampı - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'ın Antalya kampı - Son Dakika Spor

Galatasaray'ın Antalya kampı

7 saat önce

Galatasaray Futbol Takımı, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray'ın Antalya kampı, System.String[]

Galatasaray Futbol Takımı, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü.


Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan sarı-kırmızılı takım, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda koşunun ardından, yarı sahada üç ekip halinde tek kale hücum ve kanat organizasyonu çalıştı.

İdmanın son kısmında, bazı oyuncular pas çalışması yaparken, bir kısmı da ceza sahası dışından şut çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmana koruma amacıyla salonda çalışan Radamel Falcao ve Jean Michael Seri katılmadı. Lemina ile girdiği ikili mücadele sırasında sakatlanan Ahmet Çalık, sağlık ekibinin yaptığı müdahalenin ardından antrenmanı yarıda bıraktı.

Fatih Terim sık sık çalışmayı durdurarak oyuncularını uyarırken, Terim'in idman sonunda sahada Emre Mor ile özel olarak konuştuğu görüldü.

Yeni transfer Jesse Sekidika antrenman sonrasında yardımcı antrenör gözetiminde ekstra çalışma yaptı.

Fatih Terim, Galatasaray, Antalya, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 05:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ali Koç'tan Mustafa Cengiz ve Trabzonspor'a sert sözler: Sırtını devlete dayamış
Ali Koç'un basın toplantısına, akıllı telefon uygulaması Siri damga vurdu Florin Andone: İki hafta içinde Galatasaray ya da Brighton'da olacağım 55 gündür aranan yaşlı adam, dağlık alanda ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
00:18 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor 92-95 Gaziantep Basketbol - Son Dakika Spor
00:14 Teknik Direktör Robert Prosinecki'ye Kayseri'de coşkulu karşılama - Son Dakika Spor
00:10 İspanya Süper Kupası Real Madrid'in - Son Dakika Spor
00:00 Teknik Direktör Robert Prosinecki'ye Kayseri'de coşkulu karşılama - Son Dakika Spor
23:58 Futbol: İspanya Süper Kupası - Son Dakika Spor
23:35 Juventus'ta Merih Demiral depremi! Golünü attıktan sonra sakatlandı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2020 00:50:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray'ın Antalya kampı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]