Galatasaray'ın Antalya kampı sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'ın Antalya kampı sona erdi - Son Dakika Spor

Galatasaray'ın Antalya kampı sona erdi

6 saat önce

Galatasaray, ikinci yarı için Antalya'da yaptığı hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

Galatasaray'ın Antalya kampı sona erdi, System.String[]

Galatasaray, ikinci yarı için Antalya'da yaptığı hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

İkinci yarıya Antalya'da hazırlanan sarı-kırmızılıların kamptaki son antrenmanı salon çalışmasıyla başladı. Daha sonra sahada gruplar halinde beşe iki dar alanda pas çalışması yapıldı. Ana bölümde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.Galatasaray, saat 16.00'da uçakla Trabzon'a gidecek ve Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk ayağında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maç için kara yoluyla Rize'ye geçecek. Sarı-kırmızılılar yarın saat 20.30'da başlayacak karşılaşma için Rize'de kampa girecek.


Galatasaray, Antalya, Rize, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 03:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Antalya kendisine saldırdığını öne sürdüğü köpeği bıçaklayarak öldürdü
Espanyol, Marcao için 5 milyon euroluk teklif yaptı İbrahim Üzülmez, Galatasaray'dan Sekidika'yı istiyor Monaco, Younes Belhanda'ya talip oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2020 22:36:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray'ın Antalya kampı sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]