Galatasaray'ın Hatayspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Galatasaray 'ın Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosunda Taylan Antalyalı, Emre Kılınç ve Kerem Aktürkoğlu yer almadı.

Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak