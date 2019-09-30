Son Dakika Haberleri: Galatasaray'ın Avrupa'daki 281. randevusu
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Galatasaray'ın Avrupa'daki 281. randevusu

1 saat önce

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda evinde mücadele edeceği Paris Saint-Germain maçıyla ile birlikte Avrupa kupalarındaki 281. mücadelesine çıkacak.

Galatasaray'ın Avrupa'daki 281. randevusu, System.String[]

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda evinde mücadele edeceği Paris Saint-Germain maçıyla ile birlikte Avrupa kupalarındaki 281. mücadelesine çıkacak. Sarı-kırmızılılar, geride kalan karşılaşmalarda 99 galibiyet alırken, 107 kez de mağlup oldu.


UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray, yarın saat 22.00'de Türk Telekom Stadyumu'nda Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek. Grupta geride kalan 1 müsabakada sarı-kırmızılılar, 1 puanla üçüncü sırada yer alırken, PSG ise 3 puanla zirvede bulunuyor.


Avrupa kupalarında 281. maç


Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 280 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 99 kez sahadan galip ayrılırken, 107 defa da rakiplerine mağlup oldu. 74 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan 280 maçta Cimbom, rakip fileleri 376 kez havalandırırken, kalesinde ise 414 gol gördü.


Maçtan galip ayrılması durumunda Aslan, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini alacak.


Şampiyonlar Ligi'ndeki 112. müsabaka


Galatasaray, Şampiyonlar Ligi tarihinde bugüne kadar 111 kez sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakaların 28'inden galibiyetle ayrılırken, 55 defa da rakiplerine boyun eğdi. 28 maç ise berabere sona erdi. Galatasaray, attığı 111 gole karşın kalesini 183 gole kapatamadı.


Avrupa'daki galibiyet hasreti 8 maç


Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son galibiyeti geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ilk grup maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova karşısında aldı. Sarı-kırmızılılar, sahasındaki karşılaşmada rakibini 3-0 mağlup etti. Aslan bu müsabakanın ardından 6 Şampiyonlar Ligi, 2 de Avrupa Ligi maçından galip ayrılamadı (5 mağlubiyet, 3 beraberlik). - İSTANBUL

UEFA Şampiyonlar Ligi, Paris Saint Germain, Galatasaray, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 09:44 Kaynak: İHA
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