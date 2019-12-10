Galatasaray'ın Avrupa'daki 285. randevusu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda deplasmanda oynayacağı Paris Saint-Germain maçıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 285. mücadelesine çıkacak. Sarı-kırmızılılar, geride kalan karşılaşmalarda 99 galibiyet alırken, 110 müsabakada da mağlup oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu altıncı maçında Galatasaray, yarın TSİ 23.00'de Parc des Princes'da Fransız ekibi Paris Saint- Germain ile karşı karşıya gelecek. Grupta geride kalan 5 müsabakada sarı-kırmızılılar, 2 beraberlik sonucunda aldığı 2 puanla dördüncü sırada yer alırken, PSG ise 4 galibiyet, 1 beraberlikle topladığı 13 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Grubun ikinci maçında 1 Ekim'de Türk Telekom Stadyumu'ndaki müsabakayı Fransız takımı 1-0 kazanmıştı.

AVRUPA KUPALARINDA 285. MAÇ

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 284 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 99 kez sahadan galip ayrılırken, 110 defa da rakiplerine mağlup oldu. 75 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom, rakip fileleri 377 kez havalandırırken, kalesinde ise 423 gol gördü.

Aslan, PSG deplasmanında galip ayrılması durumunda, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini alacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ 116. MÜSABAKA

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi tarihinde bugüne kadar 115 kez sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakaların 28'inden galibiyetle ayrılırken, 58 defa da rakiplerine boyun eğdi. 29 maç ise berabere sona erdi. Galatasaray, attığı 112 gole karşın kalesini 192 gole kapatamadı.

Teknik Direktör Fatih Terim, Galatasaray'ın başında bugüne kadar 77 kez Avrupa kupası maçına çıktı. Geride kalan karşılaşmalarda Terim'in öğrencileri 30 galibiyet, 30 mağlubiyet ve 17 beraberlik aldı.

AVRUPA'DAKİ GALİBİYET HASRETİ 12 MAÇ

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son galibiyeti geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ilk grup maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova karşısında aldı. Sarı-kırmızılılar, sahasındaki karşılaşmada rakibini 3-0 mağlup etti. Aslan bu müsabakanın ardından 10 Şampiyonlar Ligi, 2 de Avrupa Ligi maçından galip ayrılamadı (8 mağlubiyet, 4 beraberlik).

DEPLASMANDA 19 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasman galibiyetine hasret. Sarı-kırmızılılar, Avrupa'da son olarak 2012-2013 sezonu Şampiyonlar Ligi 2. Turu'nda Almanya ekibi Schalke 04'ü 3-2 mağlup etmişti. Bu maçın ardından dış sahada çıktığı 19 müsabakada 15 kez yenilirken, 4 kez beraberlik aldı.

Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmandaki son golünü ise Lazio ile oynadığı maçta kaydetti. UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 25 Şubat 2016 tarihinde İtalya'da 3-1 mağlup olunan müsabakada Yasin Öztekin rakip fileleri havalandırmıştı. Bu karşılaşmanın ardından Avrupa'da oynadıkları 7 deplasman müsabakasında gol sevinci yaşayamadı.

FRANSA'DA OYNAMIŞ 8 FUTBOLCU VAR

Galatasaray'ın 2019-2020 sezonundaki takım kadrosunda daha önce Fransa'da oynamış 8 futbolcu bulunuyor. Bu 8 futbolcundan Jimmy Durmaz, Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer almıyor. Diğer futbolcular ise şöyle:

"Mariano (Bordeaux 2012-15), Jean-Michael Seri (Nice 2015-18), Younes Belhanda (Montpellier 2003-13, Nice 2016/17), Mario Lemina (Lorient 2013, Marseille 2013-15), Jimmy Durmaz (Toulouse 2016-19), Sofiane Feghouli (Grenoble 2007-10), Steven Nzonzi (Amiens 2007-09) ve Radamel Falcao (Monaco 2013-14, 2016-19)"