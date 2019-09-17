Son Dakika Haberleri: Galatasaray'ın avrupa'daki forma sponsoru thy
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Galatasaray'ın avrupa'daki forma sponsoru thy

6 dakika önce

Galatasaray, bu sezon Avrupa kupalarında oynayacağı karşılaşmalara Türk Hava Yolları (THY) logolu formalarıyla çıkacak.

Galatasaray'ın avrupa'daki forma sponsoru thy, System.String[]

Galatasaray, bu sezon Avrupa kupalarında oynayacağı karşılaşmalara Türk Hava Yolları (THY) logolu formalarıyla çıkacak.

2019-20 sezonunda Real Madrid, Paris Saint Germain ve Club Brugge ile UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele edecek olan Galatasaray, bir yıl boyunca Avrupa kupalarında oynayacağı maçlarda Türk Hava Yolları logosunu formasında taşıyacak. Sarı-kırmızılı ekip, 18 Eylül Çarşamba günü saat 19: 55'te Jan Breydel Stadyumu'nda Belçika temsilcisi Club Brugge ile oynayacağı müsabakadan itibaren Türk Hava Yolları logolu formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek ve seyahatlerini de yine bayrak taşıyıcı havayolu ile gerçekleştirecek.

Türk Hava Yolları, Galatasaray, Club Brugge, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:13 Kaynak: DHA
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