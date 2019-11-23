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Galatasaray'ın Avrupa'daki rakiplerinden Club Brugge, evinde kazandı
6 saat önce
Belçika 1. Futbol Ligi'nde Club Brugge, Oostende'yi 2-0 mağlup etti.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 12:42 Kaynak: AA
Belçika 1. Futbol Ligi'nde Club Brugge, Oostende'yi 2-0 mağlup etti.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Club Brugge, lig mücadelesinde evinde Oostende'yi ağırladı.
Ev sahibi ekip Mats Rits'in 29. ve Siebe Schrijvers'in 47. dakikada attığı gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
Club Brugge, Şampiyonlar Ligi gruplarının 5. haftasında 26 Kasım Salı günü Galatasaray ile İstanbul'da karşılaşacak.
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