Son Dakika Haberleri: Galatasaray'ın Avrupa'daki rakiplerinden Club Brugge, evinde kazandı
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Galatasaray'ın Avrupa'daki rakiplerinden Club Brugge, evinde kazandı

6 saat önce

Belçika 1. Futbol Ligi'nde Club Brugge, Oostende'yi 2-0 mağlup etti.

Galatasaray'ın Avrupa'daki rakiplerinden Club Brugge, evinde kazandı, System.String[]

Belçika 1. Futbol Ligi'nde Club Brugge, Oostende'yi 2-0 mağlup etti.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Club Brugge, lig mücadelesinde evinde Oostende'yi ağırladı.

Ev sahibi ekip Mats Rits'in 29. ve Siebe Schrijvers'in 47. dakikada attığı gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Club Brugge, Şampiyonlar Ligi gruplarının 5. haftasında 26 Kasım Salı günü Galatasaray ile İstanbul'da karşılaşacak.

Galatasaray, Club Brugge, Oostende, Belçika, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 12:42 Kaynak: AA
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