Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki maçlarda forma sponsoru Türk Hava Yolları oldu
20.07.2021 17:16
Galatasaray'ın, 2021-2022 sezonunda Avrupa kupalarındaki maçlarının forma sponsoru Türk Hava Yolları oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı, 2021-22 sezonunda da Avrupa kupalarında oynayacağı karşılaşmalarda giyeceği formalarının önünde Türk Hava Yolları logosu ile mücadele edecek" ifadeleri kullanıldı.
21 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu maçında PSV'yle karşılaşacak Galatasaray'ın forma sponsoru belli oldu.
THY SPONSORLU FORMALAR GÖRÜCÜYE ÇIKTI
Galatasaray'ın Avrupa kupalarında oynayacağı karşılaşmalarda forma sponsoru Türk Hava Yolları oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü ile Türk Hava Yolları arasında yapılan anlaşmaya göre Galatasaray Futbol Takımı, 2021-22 sezonunda da Avrupa kupalarında oynayacağı karşılaşmalarda giyeceği formalarının önünde Türk Hava Yolları logosu ile mücadele edecek" denildi.
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