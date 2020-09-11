Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Neftçi Bakü, ligde Sumgayıt'a yenildi

Neftçi, ligin ilk haftasında ise Sebail takımını 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı.

Galatasaray 'ın UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rakibi Neftçi Bakü , Azerbaycan Premier Ligi'nde ilk mağlubiyetini aldı. Ligin 2. haftasında Sumgayıt takımını konuk eden Neftçi, karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı.

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