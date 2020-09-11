Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Neftçi Bakü, ligde Sumgayıt'a yenildi

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rakibi Neftçi Bakü, Azerbaycan Premier Ligi'nde ilk mağlubiyetini aldı. Ligin 2. haftasında Sumgayıt takımını konuk eden Neftçi, karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı.
Neftçi, ligin ilk haftasında ise Sebail takımını 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı.
17 Eylül'deki Neftçi-Galatasaray maçı, 2019'da UEFA Avrupa Ligi final maçına ev sahipliği yapan Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmaya, yeni tip koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyirci alınmayacak.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 23:42
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