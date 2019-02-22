Galatasaray'ın Avrupa Macerası Sona Erdi

UEFA Avrupa
Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Galatasaray
, deplasmanda Portekiz
ekibi Benfica
ile karşılaştı. İlk maçta 2-1 yenildiği rakibiyle golsüz berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe
'nin ardından Avrupa'ya veda eden son Türk ekibi oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Pizzi
'nin kullandığı serbest vuruşta top farklı şekilde dışarı çıktı. 7. dakikada Benfica'nın sağ kanattan geliştirdiği atakta Pizzi'nin pasıyla altıpas önünde topla buluşan Franco Cervi'nin vuruşu yandan dışarı gitti. 44. dakikada sol kanattan Felix'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Pizzi'nin vuruşunda kaleci Muslera
topu kornere çeldi. 48. dakikada Feghouli'nin pasıyla topla buluşan Diagne
'nin ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak auta gitti. 61. dakikada sağ kanattan Pizzi'nin kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Ferro
'nun kafayla indirdiği topa Felix'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı. 75. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Onyekuru'nun şutunu kaleci kaleci Vlachodimos kontrol etti.
KÜNYE
Stat: Estadio da Luz Hakemler: Ovidiu Hategan xx, Octavian Sovre xx, Sebastian Gheorghe xx Benfica: Vlachodimos xx, Ferro xx, Dias xx, Almeida
xx, Grimaldo xx, Pizzi xx (Appelt dk. 83 ?), Cervi xx (Silva
dk. 59 x), Luis xx, Fernandes xx, Seferovic xx, Felix xx (Goncalves dk. 76 x) Yedekler: Mile Svilar, Corchia, Zivkovic, Samaris Teknik Direktör: Bruno Lage Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Luyindama xx, Marcao xx, Nagatomo xx, Donk x (Sinan Gümüş
dk. 78 x), Ndiaye xx, Belhanda
xx, Feghouli xx (Emre dk. 83 ?), Onyekuru xx (Yunus dk. 83 ?), Diagne x Yedekler: İsmail Çipe, Ahmet Çalık
, Selçuk İnan
, Ömer Bayram
Teknik Direktör: Fatih Terim
Sarı kartlar: Marcao, Ndiaye (Galatasaray)
(İHA)