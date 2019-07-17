Son Dakika Haberleri: Galatasaray'ın Avusturya kampı
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Galatasaray'ın Avusturya kampı

1 saat önce

Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına Avusturya'da yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray'ın Avusturya kampı, System.String[]
Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına Avusturya'da yaptığı antrenmanla devam etti.
Yeni sezon hazırlıklarına 4 Temmuz'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde başlayan sarı-kırmızılı ekip, iki günlük iznin ardından yurt dışı kamp çalışmaları için geldiği Tirol bölgesine bağlı Seefeld kasabasında ilk idmanını yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki çalışmanın ilk bölümünde futbolcular core antrenmanı gerçekleştirdi. Ana bölümde ise aerobik koşular üzerinde duruldu. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Galatasaray, Avusturya kampında yarın çift antrenman yapacak.
Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Avusturya, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:53 Kaynak: AA
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