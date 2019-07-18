Son Dakika Haberleri: Galatasaray'ın Avusturya kampı
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Galatasaray'ın Avusturya kampı

3 saat önce

Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray'ın Avusturya kampı, System.String[]
Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.
Avusturya'nın Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında kamp yapan sarı-kırmızılı ekip, sabah yaptığı idmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanın ilk 30 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Antrenmanın ilk bölümünde fiziksel uygulamaların olduğu "core" çalışması yapıldı.
Basına kapalı bölümde ise futbolcuların dar alanda çift kale maç yaptığı belirtildi.
Milli takımlarla uluslararası turnuvalarda mücadele eden ve izinli olan Fernando Muslera ile Younes Belhanda, 2019 Afrika Uluslar Kupası finalinde ülkelerini temsil eden Mbaye Diagne ve Sofiane Feghouli ise kamp kadrosunda bulunmuyor.
Galatasaray, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Disiplinli Bartali
Galatasaray'ın İtalyan kondisyoneri Alberto Bartali'nin disiplinli tavrı dikkati çekiyor.
Sarı-kırmızılı takımda geride kalan sezonun devre arasında teknik ekibe katılan Bartali, fiziksel çalışmada futbolculara yaptığı yüksek sesli komutlarla ön plana çıkıyor.
Galatasaray, Avusturya, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:44 Kaynak: AA
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