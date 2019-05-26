Galatasaray'ın bayrağı köprülere asıldı
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Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın sarı-kırmızılı bayrağı, İstanbul Boğazı'ndaki köprülere asıldı.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 02:53 Kaynak: AA
Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray
'ın sarı-kırmızılı bayrağı, İstanbul Boğazı
'ndaki köprülere asıldı.
Şampiyon Galatasaray'ın büyük ebatlı bayrakları, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet
Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim
Köprüsü'nde dalgalanıyor.
İstanbul Boğazı'ndaki köprülere her yıl şampiyon olan takımların bayrakları asılıyor.
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