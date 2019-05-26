Son Dakika Haberleri: Galatasaray'ın bayrağı köprülere asıldı

Galatasaray'ın bayrağı köprülere asıldı

2 saat önce

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın sarı-kırmızılı bayrağı, İstanbul Boğazı'ndaki köprülere asıldı.

Galatasaray'ın bayrağı köprülere asıldı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın sarı-kırmızılı bayrağı, İstanbul Boğazı'ndaki köprülere asıldı.
Şampiyon Galatasaray'ın büyük ebatlı bayrakları, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde dalgalanıyor.
İstanbul Boğazı'ndaki köprülere her yıl şampiyon olan takımların bayrakları asılıyor.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 02:53 Kaynak: AA
İstanbul Boğazı, Galatasaray, Spor
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