Son Dakika Haberleri: "Galatasaray'ın beni daha önceden istediğini biliyordum"
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"Galatasaray'ın beni daha önceden istediğini biliyordum"

8 saat önce

Galatasaray'ın yeni transferi Florin Andone, kariyerinde önemli bir adım attığını söyledi.

Galatasaray'ın yeni transferi Florin Andone, kariyerinde önemli bir adım attığını söyledi.

GSTV'ye konuşan Andone, sarı-kırmızılı kulübün kendisini daha önce de istediğini belirterek, "Galatasaray'ın beni daha önceden istediğini biliyordum. Üç, dört yıl önce Galatasaray'ın ilgisi vardı. Süreç çok hızlı gelişti, iki gün içerisinde her şey bitti. Burada olduğum için çok gururluyum. Ulusal basında da burada oynamam için baskı olduğunu da söyleyebilirim. Kariyerimin yeni sayfasında benim için çok önemli bir adım olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Fatih Terim çok büyük bir efsane"

Deportivo La Coruna'da eski takım arkadaşı Emre Çolak'tan Galatasaray ile ilgili bilgi aldığını söyleyen Andone şunları kaydetti:

"Fatih Terim çok büyük bir efsane, onunla çalışacak olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Buraya gelmeden önce Deportivo'dan takım arkadaşım Emre Çolak ile konuştum. O bana kulüp, stat ve taraftarlar hakkında her konuda güzel şeyler söyledi. Benim kararımda önemli bir faktör oldu. Yine söylüyorum burada olmak benim için çok özel. Böyle büyük bir camianın parçası olmak daha önce yaşamadığım bir şeydi. Bunun için çok heyecanlıyım. Bir an önce oynamak için can atıyorum, benden ne istenirse onu yapacağım. Bir an önce başlamak istiyorum. Buraya gelmeden önce İstanbul, ülke ve Galatasaray hakkında çok şey duydum. Burayı hem çok merak ediyorum hem de burada olduğum için çok mutluyum. Çok heyecanlıyım, bir an önce antrenmanlara başlayıp yeni takım arkadaşlarımla tanışmak için can atıyorum. Burasının benim kariyerim için çok önemli bir adım olduğunu düşünüyorum bu yüzden çok heyecanlı ve mutluyum."

Deportivo La Coruna, Fatih Terim, Galatasaray, Emre Çolak, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 07:08 Kaynak: AA
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