Son Dakika Haberleri: Galatasaray'ın borcu: 1 milyar 610 milyon 900 bin TL
Son Dakika Spor Galatasaray'ın borcu: 1 milyar 610 milyon 900 bin TL

Galatasaray'ın borcu: 1 milyar 610 milyon 900 bin TL

1 saat önce

Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 30 Haziran 2019 itibarıyla borcunun 1 milyar 610 milyon 900 bin TL olduğu açıklandı.

Galatasaray'ın borcu: 1 milyar 610 milyon 900 bin TL, System.String[]

Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 30 Haziran 2019 itibarıyla borcunun 1 milyar 610 milyon 900 bin TL olduğu açıklandı.


Galatasaray'ın ekim ayı olağan divan kurulu toplantısında Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, mali raporlar hakkında açıklamalarda bulundu. Kançal, Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 30 Haziran 2019 itibarıyla konsolide net borcunun 1 milyar 610 milyon 900 bin TL olduğunu ifade etti.


Haziran ayında yapılan divan kurulu toplantısında Galatasaray kulüp ve bağlı ortaklıklarının 31 Mart 2019 itibarıyla toplam borcunun 3 milyar 19 milyon 200 bin TL, konsolide borç-alacak farkının ise 1 milyar 435 milyon 800 bin TL olduğu duyurulmuştu.


Kaan Kançal, Sportif AŞ'nin 1 1 Haziran 2019 - 31 Eylül 2019 arasında ise 79.6 milyon TL dönemsel karda olduğunu açıkladı. Sportif AŞ'nin 1 Haziran 2017 - 31 Mayıs 2018 arasında 216 milyon TL net zarar ettiği belirtilmişti. - İSTANBUL

Bora Füzesi, Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:36 Kaynak: İHA
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