Galatasaray'ın borcu 2 milyar 825 milyon lira
59 dakika önce
Sarı-kırmızılı kulübün toplam borcunun 2 milyar 825 milyon 800 bin lira olduğu duyuruldu.
Sarı-kırmızılı kulübün toplam borcunun 2 milyar 825 milyon 800 bin lira olduğu duyuruldu
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 04:41
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