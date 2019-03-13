Galatasaray'ın borcu 2 milyar 825 milyon lira

Sarı-kırmızılı kulübün toplam borcunun 2 milyar 825 milyon 800 bin lira olduğu duyuruldu.

Sarı-kırmızılı kulübün toplam borcunun 2 milyar 825 milyon 800 bin lira olduğu duyuruldu

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