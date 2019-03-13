Son Dakika Haberleri: Galatasaray'ın borcu 2 milyar 825 milyon lira

Galatasaray'ın borcu 2 milyar 825 milyon lira

59 dakika önce

Sarı-kırmızılı kulübün toplam borcunun 2 milyar 825 milyon 800 bin lira olduğu duyuruldu.

Galatasaray'ın borcu 2 milyar 825 milyon lira, System.String[]
Sarı-kırmızılı kulübün toplam borcunun 2 milyar 825 milyon 800 bin lira olduğu duyuruldu
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 04:41 

Ekonomi
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