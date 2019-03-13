Son Dakika Haberleri: Galatasaray'ın Borcu 2 Milyar 825 Milyon Lira

Galatasaray'ın Borcu 2 Milyar 825 Milyon Lira

18 dakika önce

Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2018 itibarıyla borcunun 2 milyar 825 milyon 800 bin lira olduğu açıklandı.

Galatasaray'ın Borcu 2 Milyar 825 Milyon Lira, System.String[]
Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2018 itibarıyla borcunun 2 milyar 825 milyon 800 bin lira olduğu açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulübün Galatasaray Lisesinde gerçekleştirilen mart ayı olağan divan kurulu toplantısında başkan yardımcısı Kaan Kançal, kulübün mali raporları hakkında bilgi verdi.

Sunumunda sarı-kırmızılı kulübün borcunun 2 milyar 825 milyon 800 bin lira olduğunu aktaran Kançal, alacaklarının ise 1 milyar 560 milyon 100 bin lira olduğunu kaydetti.

Kaan Kançal, konsolide borç alacak farkının ise 1 milyar 265 milyon lira olduğunu dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 05:10 Kaynak: AA

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