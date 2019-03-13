Son Dakika Haberleri: Galatasaray'ın Borcu Açıklandı

Galatasaray'ın Borcu Açıklandı

1 saat önce

Serhan TÜRK - İSTANBUL / DHAGalatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2018 itibarıyla borcunun 2 milyar 825 milyon 800 bin lira olduğu bildirildi.

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Serhan TÜRK - İSTANBUL/ DHA

Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2018 itibarıyla borcunun 2 milyar 825 milyon 800 bin lira olduğu bildirildi.

Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen mart ayı olağan divan kurulu toplantısında başkan yardımcısı Kaan Kançal, kulübün mali raporlarını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulübün borcunun 2 milyar 825 milyon 800 bin lira olduğunu bildiren Kançal, alacaklarının ise 1 milyar 560 milyon 100 bin lira olduğunu belirtti.

Kaan Kançal ayrıca, konsolide borç alacak farkının ise 1 milyar 265 milyon lira olduğunu söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 04:38 Kaynak: DHA

DHA, Aralık, Galatasaray, Spor
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