Galatasaray'ın Borcu Açıklandı
1 saat önce
Serhan TÜRK - İSTANBUL / DHAGalatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2018 itibarıyla borcunun 2 milyar 825 milyon 800 bin lira olduğu bildirildi.
Serhan TÜRK - İSTANBUL/ DHA Galatasaray
Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık
2018 itibarıyla borcunun 2 milyar 825 milyon 800 bin lira olduğu bildirildi.
Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen mart ayı olağan divan kurulu toplantısında başkan yardımcısı Kaan
Kançal, kulübün mali raporlarını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulübün borcunun 2 milyar 825 milyon 800 bin lira olduğunu bildiren Kançal, alacaklarının ise 1 milyar 560 milyon 100 bin lira olduğunu belirtti.
Kaan Kançal ayrıca, konsolide borç alacak farkının ise 1 milyar 265 milyon lira olduğunu söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 04:38 Kaynak: DHA
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