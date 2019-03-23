Son Dakika Haberleri: Galatasaray'ın Borcu Açıklandı -2

Galatasaray'ın Borcu Açıklandı -2

43 dakika önce

Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2018 itibarıyla borcunun 2 milyar 825 milyon 755 bin 791 TL olduğu açıklandı.

Galatasaray'ın Borcu Açıklandı -2, System.String[]


Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2018 itibarıyla borcunun 2 milyar 825 milyon 755 bin 791 TL olduğu açıklandı.

Galatasaray Spor Kulübü'nün yıllık Olağan Mali Genel Kurulu, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde devam ediyor. Mali Genel Kurul'da üyelere dağıtılan raporlarda toplam borç açıklandı. Sarı-kırmızılı kulüp ve bağlı ortaklıkların net borcunun toplam 2 milyar 825 milyon 755 bin 791 TL, alacakların ise 1 milyar 560 milyon 123 bin 356 TL olduğu bildirildi. Borç-alacak farkının ise 1 milyar 265 milyon 632 bin 435 TL olduğu belirtildi.  

Galatasaray'ın 31 Aralık 2017 itibarıyla borç alacak farkı, 1 milyar 163 milyon 430 bin 729 TL olarak açıklanmıştı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 04:14 Kaynak: DHA

Aralık, Galatasaray, Spor
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