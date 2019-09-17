Son Dakika Haberleri: Galatasaray'ın Brugge kadrosu açıklandı! Belhanda yok...
Son Dakika Spor Haber

Galatasaray'ın Brugge kadrosu açıklandı! Belhanda yok...

23 dakika önce

Galatasaray'dan konu ile ilgili şu açıklama yapıldı: Galatasaray, 2019-2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Sezonu A Grubu ilk haftasında Club Brugge ile deplasmanda oynayacağı maç için bugün Belçika'ya hareket edecek.

Galatasaray'ın Brugge kadrosu açıklandı! Belhanda yok..., System.String[]

Galatasaray'dan konu ile ilgili şu açıklama yapıldı:


Galatasaray, 2019-2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Sezonu A Grubu ilk haftasında Club Brugge ile deplasmanda oynayacağı maç için bugün Belçika'ya hareket edecek.


Sponsorumuz Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla saat 11.30'da Oostende kentine gidecek olan Galatasaray kafilesi, daha sonra karayoluyla Brugge kentine geçerek kampa girecek.


Takımımız, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını TSİ 19.30'da karşılaşmanın gerçekleşeceği Jan Breydelstadion'da ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapacak. Teknik direktörümüz Fatih Terim ve oyuncu katılımı ile düzenlenecek basın toplantısı ise TSİ 19.00'da başlayacak.


Galatasaray'ın Club Brugge deplasmanı için kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:


Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Florin Andone, Christin Luyindama, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina.


Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Radamel Falcao'nun en güzel gollerini hatırlıyoruz...


Club Brugge, Galatasaray, Belçika, Brugge, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:25 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Emmanuel Emenike, Westerlo'ya imza attı
Galatasaray'ın Club Brugge kadrosu açıklandı! Lukaku'ya ırkçı benzetmede bulunan yorumcu özür diledi Volkan Demirel, belgeleri olmadığı için maçı tribünden takip etti!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 10:48:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray'ın Brugge kadrosu açıklandı! Belhanda yok...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]