Son Dakika Haberleri: Galatasaray'ın Brugge maçı kamp kadrosu belli oldu
Son Dakika Güncel Haber

Galatasaray'ın Brugge maçı kamp kadrosu belli oldu

50 dakika önce

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçına yarın Club Brugge karşısında çıkacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

Galatasaray'ın Brugge maçı kamp kadrosu belli oldu, System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçına yarın Club Brugge karşısında çıkacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

Galatasaray, 2019-2020 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonu A Grubu ilk maçında yarın Belçika deplasmanında Club Brugge ile karşılaşacak. Bugün öğle saatlerinde Belçika'ya gidecek olan sarı-kırmızılıların, Brugge maçı kamp kadrosunda ise şu isimler yer aldı:

" Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Florin Andone, Christin Luyindama, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina."

(İHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi, Club Brugge, Galatasaray, Brugge, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatih Terim, Nagatomo ve Mariano'nun üstünü çizdi!
Galatasaray'ın Club Brugge kadrosu açıklandı! Selahattin Demirtaş'ın avukatları, tahliye için AİHM'e gidiyor Merkez'in faiz indirimi sonrası bankalar yarışa girdi! İşte banka banka kredi faiz oranları

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 10:56:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray'ın Brugge maçı kamp kadrosu belli oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]