Son Dakika Haberleri: Galatasaray'ın Cas'a Yaptığı İtiraz Kabul Edildi

Galatasaray'ın Cas'a Yaptığı İtiraz Kabul Edildi

1 saat önce

Galatasaray Kulübü, uzlaşma anlaşmasının UEFA Yargı Komisyonu tarafından reddedilmesine yönelik yapılan itirazın, CAS tarafından kabul edildiğini açıkladı.

Galatasaray'ın Cas'a Yaptığı İtiraz Kabul Edildi, System.String[]
Galatasaray Kulübü, uzlaşma anlaşmasının UEFA Yargı Komisyonu tarafından reddedilmesine yönelik yapılan itirazın, CAS tarafından kabul edildiğini açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimizin 13.06.2018 tarihinde UEFA Soruşturma Komisyonu (Investigatory Chamber) ile imzalanan Uzlaşma Anlaşması'nın, 05.10.2018 tarihinde UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organı bünyesindeki Yargı Komisyonu (Adjudicatory Chamber) Başkanı tarafından reddedilmesi hususunda; Şirketimizin 15.10.2018 tarihinde Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) sunduğu itirazı kabul edilmiş olup, imzalanan Uzlaşma Anlaşması'nın geçerliliğini korumasına ve Yargı Komisyonu Başkanı tarafından verilen red kararının hükümsüz kılınmasına Spor Tahkim Mahkemesi'nce (CAS) karar verilmiştir" denildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 07:41 Kaynak: İHA

Galatasaray, Güncel
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