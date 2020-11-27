Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın kadrosu açıklandı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı takımda, sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıktığı için izolasyon süreçleri devam eden Arda Turan, Omar Elabdellaoui, Younes Belhanda, Ryan Babel ve Okan Kocuk maç kadrosunda yer almadı.

Karşılaşma için bugün Rize'ye gidecek Galatasaray'ın maç kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Emin Bayram, Marcao, Emre Kılınç, Kerem Ersunar, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.