Son Dakika Haberleri: Galatasaray'ın Club Brugge maçı kamp kadrosu belli oldu
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Galatasaray'ın Club Brugge maçı kamp kadrosu belli oldu

59 dakika önce

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında yarın deplasmanda Belçika'nın Club Brugge ekibi ile yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Galatasaray'ın Club Brugge maçı kamp kadrosu belli oldu, System.String[]

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında yarın deplasmanda Belçika'nın Club Brugge ekibi ile yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-kırmızılı takımın, Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmada çenesinde oluşan kırık nedeniyle ameliyat edilen Younes Belhanda, kadroda yer almadı.

Galatasaray kafilesi, öğle saatlerinde uçakla Belçika'ya hareket edecek.

Sarı-kırmızılı takımın, Club Brugge maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Florin Andone, Christin Luyindama, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Club Brugge, Galatasaray, Belçika, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:58 Kaynak: AA
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