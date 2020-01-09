Galatasaray'ın çözmesi gereken 5 problem | Transfer haberleri - Son Dakika
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Galatasaray'ın çözmesi gereken 5 problem | Transfer haberleri

6 saat önce

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Ara transfer dönemine hızlı şekilde giren Galatasaray'ın kısa sürede çözüme ulaştırması gereken birçok konu ve problem var.

Galatasaray'ın çözmesi gereken 5 problem | Transfer haberleri, System.String[]

Spor Arena/ Ali Naci KÜÇÜK - Ara transfer dönemine hızlı şekilde giren Galatasaray'ın kısa sürede çözüme ulaştırması gereken birçok konu ve problem var. Yönetim bir yandan Finansal Fair Play kriterlerine uyma adına ekonomik yükümlülüklerini yerine getirmeye çalışırken, diğer taraftar kadroyu güçlendirme adına transfer için hamleler yapıyor. İşte beş ana başlıkta, sarı kırmızılı teknik heyetin ve yönetimin şu sıralar çözmeye çalıştığı konular...


Yabancı sayısı şimdiden 18 oldu


ONYEKURU, Saracchi ve Sekidika'yı kadrosuna katan, Linnes'i de A Takım kadrosuna dahil eden G. Saray'da, yabancı oyuncu sayısı 18'e çıktı. Luyindama'nın sözleşmesini askıya alacak olan yönetimin, 3 yeni transfere de kadroda yer açılması gerekiyor. Kısaca Galatasaray'da 3 yabancı oyuncu ile yolların ayrılması şart. Gideceklere ilk aday, kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi.


Mbaye Diagne geri dönecek


Kiralık gittiği Club Brugge'ün kamp kadrosuna alınmayan ve G.Saray'a geri göndermek isteyen Mbaye Diagne, sarı kırmızılı kulüpten gelecek yanıtı beklemeye başladı. Yabancı kontenjanı dolu olan sarı kırmızılı kulüp, Kasımpaşa'dan 13 milyon Euro'ya alınan oyuncunun ikinci yarıyı boş geçirip değer kaybetmesini de göze alamıyor. Bu nedenle Diagne'nin dönüşü gündemde.


Arda Turan belirsizliği


Başakşehir, Arda Turan'ın sözleşmesini karşılıklı feshederken tecrübeli oyuncu da eski takımı Galatasaray'da para almadan 6 ay oynayabileceğini iletti. Fatih Terim, hafta başında yaptığı açıklamada Arda'nın dönüşüne bir kez daha yeşil ışık yaktı. Ancak sarı kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz ve yönetimin bu transfere sıcak bakmadığı biliniyor.


Stoper ve ön libero talebi


YÖNETİM, ara transfer döneminde 3 takviye birden yapsa da teknik heyetin 'olmazsa olmaz' iki talebi daha var: Stoper ve ön libero. G.Saray, yabancı kontenjanını da göz önüne alarak Roma'dan Mert Çetin'i kiralamak istiyor ancak İtalyan kulübünden şu ana kadar istediği yanıtı alamadı. Kulübün stoper için B planı ise eski Simon Kjaer.


Mariano ve Nagatomo sıkıntısı


YABANCI kontenjanını isteyen G.Saray, Babel'in 1.25 milyon Euro'luk maaşını ödemeyi kabul eden Ajax'la anlaşma noktasına geldi. Sözleşmeleri 6 ay sonra bitecek Nagatomo ve Mariano'yla da fesih için görüşülüyor ancak iki oyuncu için ikinci devrenin hak edişlerinin bir kısmının talep edildiği öğrenildi. Öte yandan G.Saray, dün ilk yarısını 3-0 geride kapattığı maçta U19 takımıyla 3-3 berabere kaldı


Mbaye Diagne, Galatasaray, Ali Naci, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 08:31 
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YORUMLAR (1)
  • LEVÜŞ: BIRAKIN FUTBOLCULARIN İDARİ İŞLEMLERİNİ FUTBOL BİLİMSEL BİR OYUNDUR. TAKIMA SİSTEM OTURTMAK LAZIM 30 PAS YAPIP TOP KAPTIRAN DEĞİL EN FAZLA 10 PAS YAPIP GOL VURUŞU YAPAN TAKIM LAZIM BU DA ŞU DEMEK ÇAKILI OYNAMAYACAKSIN DEVAMLI KOŞACAKSIN Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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