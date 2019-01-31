Galatasaray'ın Defansta Yeni İsmi Christian Luyindama
1 saat önce
Galatasaray'ın Belçika'nın Standard Liege ekibinden kadrosuna kattığı Kongolu defans oyuncusu Christian Luyindama, bu sezon takımında 30 maçta görev aldı ve 3 kez gol attı.
Galatasaray
'ın Belçika
'nın Standard Liege ekibinden kadrosuna kattığı Kongolu defans oyuncusu Christian Luyindama, bu sezon takımında 30 maçta görev aldı ve 3 kez gol attı.
Devre arası transfer döneminde forvet bölgesinde Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou'yu kadrosuna katan Galatasaray, son transferini de savunmaya yaptı. Sarı-kırmızılılar Belçika ekiplerinden Standard Liege'de forma giyen Kongolu Christian Luyindama ile anlaştı. Serdar Aziz
'in takımdan ayrılmasının ardından bu bölgeye Brezilyalı futbolcu Marcao ve eski futbolcusu Semih Kaya
'yı alarak takviye yapan Cimbom
savunmayı son olarak Luyindama'yı transfer ederek güçlendirdi.
Bu sezon 30 maçta görev aldı
Kariyerinde TP Mazembe ve Standard Liege takımlarının formasını giyen 25 yaşındaki futbolcu toplam 84 resmi müsabakada görev aldı ve 8 kez rakip fileleri havalandırdı. Standard Liege ile bu sezon 30 resmi karşılaşmada süre alan Luyindama, 3 kez de gol sevinci yaşadı.
Kongolu futbolcu ülkesinin milli takımında da 7 kez yer aldı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:33 Kaynak: İHA
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