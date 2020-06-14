Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera, Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak hastaneye...
Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera, Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.06.2020 09:26 Kaynak: İHA
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