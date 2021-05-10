Galatasaray'ın Denizlispor maçı kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 41. haftasında yarın Yukatel Denizlispor'a konuk olacak Galatasaray'da kamp kadrosu belirlendi.

Sol üst arka adalesinde orta derecede zorlanma tespit edilen Radamel Falcao'nun yanı sıra sakatlığı bulunan Emre Taşdemir ve karantina süresi dün tamamlanan Peter Etebo kamp kadrosuna alınmadı.

Bugün takımdan ayrı çalışan Mustafa Muhammed, teknik direktör Fatih Terim ile kulüp doktoru Yener İnce'nin yaptıkları görüşme sonrası kamp kadrosuna dahil edildi. Maç saatine kadar durumu takip edilecek oyuncunun, kadroya alınıp alınmayacağı konusunda yarın yapılacak tedaviye göstereceği cevaba göre karar verilecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Denizli'ye gidecek kafilede şu futbolcular bulunuyor:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Halil Dervişoğlu, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Mustafa Muhammed, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Arda Turan, Gedson Fernandes, Sofiane Feghouli.