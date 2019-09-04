Son Dakika Haberleri: Galatasaray'ın Devler Ligi kadrosu belli oldu
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Galatasaray'ın Devler Ligi kadrosu belli oldu

39 dakika önce

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek kadrosu belli oldu.

Galatasaray'ın Devler Ligi kadrosu belli oldu, System.String[]

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek kadrosu belli oldu. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek oyuncularını belirledi. Teknik Direktör Fatih Terim'in hazırladığı listede Ahmet Çalık, Martin Linnes, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı, Emre Taşdemir gibi isimler kadro kısıtlamasından dolayı yer almadı. Terim'in Devler Ligi kadrosuna dahil ettiği futbolcular şöyle: Kaleciler: Muslera, Okan Savunma: Şener Bayraklı, Ömer, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo Orta saha: Seri, Selçuk, Belhanda, Babel, Donk, Feghouli, Nzonzi, Lemina Hücum: Adem, Andone, Emre Mor, Falcao

(İHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 05:55 Kaynak: İHA
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