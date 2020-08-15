Galatasaray'ın Diagne planı ortaya çıktı! Cankurtaran... - Son Dakika

Galatasaray'ın Diagne planı ortaya çıktı! Cankurtaran...

Yeni sezonda maç sayısının da artması ile birlikte Galatasaray, forvet hattında 4 isimle yola devam etme kararı aldı.

Galatasaray'ın Diagne planı ortaya çıktı! Cankurtaran..., System.String[]

Yeni sezonda maç sayısının da artması ile birlikte Galatasaray, forvet hattında 4 isimle yola devam etme kararı aldı. İşte sarı kırmızılıların hem forvet hattında hem de diğer bölgelerdeki transfer detayları…

1- Forvete takviye yapmayacak olan Galatasaray sezona Falcao-Diagne-Adem-Oğulcan dörtlüsüyle başlayacak. İleri uçta Falcao ile sezona girmeye hazırlanan Fatih Terim, Kolombiyalı golcünün sakatlık problemi yaşaması durumunda Diagne'yi kullanacak. Kadrosunda 4 forvet bulunduracak Galatasaray'da Adem Büyük ve Oğulcan Çağlayan Terim'in kulübeden oyuna yapacağı hamleler olacak.

2- Transferde önceliği orta saha olan Galatasaray, Fulham'dan Seri'yi tekrar kiralamak istiyor ve Mensah için Kayserispor'la pazarlıklarını sürdürüyor.

3- Feghouli, Belhanda ve Babel'i satmaya çalışan sarı-kırmızılılar, Onyekuru tarzında hızlı bir kanat oyuncusu arıyor. 4- YERLI yedek kaleci transferini bitiren Aslan ayrıca yerli yedek stoper için de arayışlarını devam ettiriyor.

SÜPER LİG'DE 49 MAÇA ÇIKTI 42 GOL ATTI!

Kasımpaşa forması ile Süper Lig'e gelen Mbaye Diagne, ilk sezonunda 17 maçta 12 gol attı. 2018-19'un ilk yarısında 17 maçta 20 gol atan Senegalli, daha sonra G. Saray'a transfer oldu ve 12 karşılaşmada 10 gol kaydetti. 2019-20'de ise 3 maça çıktı ve skor kaydedemedi. (Sabah)

Mbaye Diagne, Galatasaray, Spor, Son Dakika
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 09:39

Son Dakika Spor Galatasaray'ın Diagne planı ortaya çıktı! Cankurtaran... - Son Dakika Spor
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