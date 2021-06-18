Galatasaray'da divan kurulunun yeni başkanı Aykutalp Derkan

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu'nun olağan seçiminde yeni başkan Aykutalp Derkan oldu.

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu'nun olağan seçimi Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirildi. Seçimde Aykutalp Derkan ile Niyazi Yelkencioğlu yarıştı. Saat 10.00'da başlayan oy verme işlemi saat 15.00 itibarıyla sona erdi ve daha sonra 4 sandıkta sayım işlemine geçildi.

Oy sayımı sonucunda Aykutalp Derkan yeni divan başkanı oldu. Derkan 446 oy alarak başkanlığa seçilirken, Yelkencioğlu'na ise 332 oy çıktı.

(Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar/İHA)