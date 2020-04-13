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Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi'den "evde kal" mesajı
26 dakika önce
Türk futboluna damga vuran Galatasaray'ın eski yıldız futbolcusu ve teknik direktörü Rumen Gheorghe Hagi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Türk vatandaşlarına görüntülü 'evde kal' mesajı gönderdi.
Türk futboluna damga vuran Galatasaray'ın eski yıldız futbolcusu ve teknik direktörü Rumen Gheorghe Hagi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Türk vatandaşlarına görüntülü 'evde kal' mesajı gönderdi.
Köstence Yunus Emre Entitüsü'nün (YEE) talebi üzerine gönderdiği videolu mesajda Hagi, "Merhaba Türkiye, ben zor günlerde evde kalıyorum, sen de evde kal, uzak kalma" dedi.
Hagi'nin mesajı Köstence Yunus Emre Entitüsü'nün Twitter ve Facebook sayfalarında paylaşıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 08:01 Kaynak: AA
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