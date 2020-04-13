Galatasaray'ın efsane futbolcusu Hagi'den

Türk futboluna damga vuran Galatasaray'ın eski yıldız futbolcusu ve teknik direktörü Rumen Gheorghe Hagi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Türk vatandaşlarına görüntülü "evde kal" mesajı gönderdi.

Köstence Yunus Emre Entitüsünün (YEE) talebi üzerine gönderdiği videolu mesajda Hagi, "Merhaba Türkiye, ben zor günlerde evde kalıyorum, sen de evde kal, uzak kalma." ifadelerini kullandı.

Hagi'nin mesajı, Köstence YEE'nin Twitter ve Facebook sayfalarında paylaşıldı.