Galatasaray'ın Efsaneleri Bodrum'da Buluştu

Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği, sarı-kırmızılıların efsane futbolcularından Cevat Prekazi, Zoran Simovic, losif Rotariou ve Ayhan Akman'ın katılımıyla açıldı.





Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği, sarı-kırmızılıların efsane futbolcularından Cevat Prekazi, Zoran Simovic, losif Rotariou ve Ayhan Akman'ın katılımıyla açıldı. Bitez Mahallesi'nde bulunan derneğin resmi açılışına Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Serhat Işık, Galatasaray yöneticileri Mahmut Revecik, Özgür Savaş Özüdoğru, Ömer Cansever, bazı divan ve genel kurul üyeleri, efsane isimler Cevat Prekazi, Zoran Simovic, losif Rotariou, Ayhan Akman ve taraftarlar katıldı.



Yoğun katılımla gerçekleşen derneğin açılışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ayhan Akman, açılış sayesinde Galatasaray'ın efsane oyuncularını görme fırsatı bulduğunu belirterek, "Ben de bu fırsatla birlikte çocukluk kahramanlarım Rotariou, Prekazi ve Simovic'i de gördüm. Bu yüzden ben de apayrı bir mutluluk yaşıyorum. Çok güzel bir gün" dedi.



Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği Başkanı Cankat Boylu ise, "Gönlümüzü verdiğimiz Galatasaray'ı Bodrum'da resmi olarak temsil etmek üzere bu yola çıktık" diye konuştu. Açılışta taraftarlar efsane futbolcularla fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı.



- Bodrum

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