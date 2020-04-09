Galatasaray'ın efsanesi Ergün Penbe, Tarsus'ta gıda paketi dağıttı - Son Dakika
Son Dakika Genel Galatasaray'ın efsanesi Ergün Penbe, Tarsus'ta gıda paketi dağıttı - Son Dakika

Galatasaray'ın efsanesi Ergün Penbe, Tarsus'ta gıda paketi dağıttı

7 saat önce

Galatasaray'ın efsanesi Ergün Penbe, Tarsus'ta gıda paketi dağıttı Tosun Paşa adlı filmde Suphi karakteri ile Serferoğulları ailesinin bireyi rolünü oynayan ve Tarsus'ta yaşam süren Yeşilçam'ın emektar artisti Cevdet Arıkan da Ergün Penbe'yi karşısında görüp şaşıranlar arasında yer aldı MERSİN...

Galatasaray'ın efsanesi Ergün Penbe, Tarsus'ta gıda paketi dağıttı

Tosun Paşa adlı filmde Suphi karakteri ile Serferoğulları ailesinin bireyi rolünü oynayan ve Tarsus'ta yaşam süren Yeşilçam'ın emektar artisti Cevdet Arıkan da Ergün Penbe'yi karşısında görüp şaşıranlar arasında yer aldı


MERSİN - Milli takımın ve Galatasaray'ın efsane ismi Tarsus İdmanyurdu'nun Teknik Direktörü Ergün Penbe, Tarsus Belediyesi'nin vatandaşlara yönelik yardım dağıtımına gönüllü olarak katıldı. Kapı kapı dolaşarak yardım dağıtan Ergün Penbe'ye Tarsus İdmanyurdu Başkanı Dr. Musa Atay da eşlik etti.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın, korona virüs salgınının yayılmasını önlemek adına vatandaşlara "evde kalın ihtiyaçlarınızı biz getirelim" sözüne uygun olarak, belediye ekipleri her gün 3 mahalleye kuru gıda, yaş sebze, ekmek ve dezenfektan dağıtımı gerçekleştiriyor. Akşam saatlerinde 3 ayrı mahalleye dağılan ekipler sokak, sokak dolaşarak vatandaşların kapısını çalıp Tarsus Belediyesi'nin gıda yardımlarını dağıtırken, futbolculuk döneminde soğukkanlı oyun stili nedeniyle "buz adam" lakabıyla anılan Ergün Penbe de kapı kapı dolaşıp gıda malzemesi dağıttı.

Daha önce birçok yardım kampanyasında yer aldığını ancak bu şekilde sokak sokak dolaşıp evlerin kapısını çalarak ilk kez vatandaşlara gıda paketi dağıttığını ifade eden 2. Lig Beyaz grupta mücadele eden Tarsus İdmanyurdu'nun Teknik Direktörü Ergün Penbe, vatandaşlara evde kalın çağrısı yaptı. Karşılarında efsane futbolcu Ergün Penbe'yi gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemezlerken, bu sıkıntılı günlerinde moral buldular. Tosun Paşa filminin unutulmaz isimleri arasında yer alan Suphi karakteri ile Serferoğulları ailesinin bireyi rolünü oynayan ve Tarsus'ta yaşam süren Yeşilçam'ın emektar artisti Cevdet Arıkan da Ergün Penbe'yi karşısında görüp şaşıranlar arasında yer aldı.

Belediyenin bu yardım faaliyetinin dalga dalga tüm ülkeye yayılması gereken önemli ve duyarlı bir çalışma olduğunun altını çizen Penbe, "Başımıza musallat olan bu virüs evde kalmayla, uzak temasla etkisini kaybediyor. Yan yana gelmemeye dikkat edelim, biraz daha duyarlı olursak artan bu vakayı ancak böyle önleyebiliriz. Ona karşı savaş açtık, bu savaşı kazanmak adına yetkililer ne diyorsa gözardı etmemek lazım, 'evde kal' diyoruz. Başkanım Haluk Bozdoğan'a çok teşekkür ediyoruz halka yaptığı bu jestle gerçekten çok duyarlı davrandı. Bizim de bu kampanyada bir katkımız olsun diye geldik, mahalle mahalle dolaşıp gereken ihtiyacı olan insanlara ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Burada emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum, çok duyarlı bir iş sadece burada kalmamalı ülkemizin genelinde yapılması gerektiğini düşünüyorum. Buna ihtiyacı olan insanlar var. Şu zorlu süreçte elimizi taşın altına koyup hep beraber çıkmamız gerekiyor, bunu da başaracağız inşallah. Tabi ki biliyorsunuz; spor özellikle futbol sadece ülkemizde değil dünyada da çok seviliyor. Şöyle zorlu bir süreçte futbolun oynanmaması, herkesin evde kalması hakikaten sıkıcı bir olay ama bu da olabiliyormuş hayatımızda, hayatın bir parçası bu da bunları da yaşamak varmış ama en az şekilde bunu atlatmak lazım" dedi.

Galatasaray camiasının da virüs sınavından geçtiğini hatırlatan Penbe, "Biliyorsunuz Fatih Hocamız da bu virüsle baş etti ve savaştı kazandı. Umarım lig başladığı zaman bomba gibi gelirler. 13 yıl Galatasaray'a hizmet etmiş bir oyuncu olarak tabi ki bu sene de Galatasaray'ın şampiyonluğunu istiyoruz ama önemli olan şu zorlu süreci, korona virüsü atlatmak. Bence şampiyonluktan çok daha önemli, inşallah ülke olarak en az şekilde bunu atlatmaya çalışacağız" dedi.

Belediye ekipleri tarafından kendilerine ulaştırılan gıda malzemelerini teslim alan vatandaşlar ise memnuniyet ifadeleriyle birlikte Başkan Bozdoğan'ı takdir ettiklerini belirtirken, kendilerine gıda paketleri dağıtan ekipleri alkışlayarak teşekkürlerini ilettiler.

Galatasaray'ın efsanesi Ergün Penbe, Tarsus'ta gıda paketi dağıttı

Ergün Penbe, Galatasaray, Tarsus, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 03:25 Kaynak: İHA

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