Galatasaray'ın Efsanesi Hagi, Antalya'ya Geliyor
54 dakika önce
Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi, Antalya'ya gelecek.
Galatasaray
'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi
, Antalya
'ya gelecek.
Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi, teknik direktörülüğünü yaptığı FC Viitorul
Constana takımı ile cuma günü Antalya'ya gelecek. Kafilede Gheorghe Hagi'nin oğlu genç futbolcu Ianis Hagi de olacak.
Gheorghe Hagi, pazar günü bir basın toplantısı düzenleyecek ve toplantıya oğlu Ianis Hagi de katılacak. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:34 Kaynak: İHA
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