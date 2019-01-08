Son Dakika Haberleri: Galatasaray'ın Efsanesi Hagi, Antalya'ya Geliyor

Galatasaray'ın Efsanesi Hagi, Antalya'ya Geliyor

22 dakika önce

Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi, Antalya'ya gelecek.

Galatasaray'ın Efsanesi Hagi, Antalya'ya Geliyor, System.String[]
Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi, Antalya'ya gelecek. Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi, teknik direktörülüğünü yaptığı FC Viitorul Constana takımı ile cuma günü Antalya'ya gelecek. Kafilede Gheorghe Hagi'nin oğlu genç futbolcu Ianis Hagi de olacak. Gheorghe Hagi, pazar günü bir basın toplantısı düzenleyecek ve toplantıya oğlu Ianis Hagi de katılacak.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:01 Kaynak: İHA

Gheorghe Hagi, Galatasaray, Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş, Hazırlık Maçında Helmond Sport'u 1-0 Yendi Fenerbahçe'nin Kadroda Düşünmediği Aatıf'a Çaykur Rizespor Talip Oldu

Trabzonspor, ADO Den Haag'ı 3-1 ile Geçti Galatasaray, Chaves Forması Giyen Marcos do Nascimento Texeira ile Anlaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 21:23:01. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray'ın Efsanesi Hagi, Antalya'ya Geliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]