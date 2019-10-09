Son Dakika Haberleri: Galatasaray'ın ekim ayı divan kurulu başladı
Son Dakika Spor Galatasaray'ın ekim ayı divan kurulu başladı

Galatasaray'ın ekim ayı divan kurulu başladı

58 dakika önce

- Galatasaray'ın ekim ayı divan kurulu başladıİSTANBUL - Galatasaray Spor Kulübü'nün ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı başladı.

- Galatasaray'ın ekim ayı divan kurulu başladı

İSTANBUL - Galatasaray Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü'nün ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı başladı.

Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen sarı-kırmızılıların ekim ayı olağan divan toplantısı, Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun açılış konuşması ile başladı ve daha sonra gündem ile ilgili maddeler okundu. Toplantıya Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri, eski başkanlar Faruk Süren ile Dursun Özbek'in yanı sıra divan üyeleri katıldı.

Galatasaray'ın ekim ayı divan kurulu başladı

Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:06 Kaynak: İHA
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