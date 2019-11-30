Son Dakika Haberleri: Galatasaray'ın en çekindiği futbolcu Nwakaeme
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Galatasaray'ın en çekindiği futbolcu Nwakaeme

6 saat önce

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Sakatlar ve cezalılar nedeniyle Brugge maçına mecburen 4'lü defans dizilişi ile çıkan Fatih Terim, Trabzon deplasmanında değişime gidecek!

Galatasaray'ın en çekindiği futbolcu Nwakaeme, System.String[]

Spor Arena/ Ali Naci KÜÇÜK - Sakatlar ve cezalılar nedeniyle Brugge maçına mecburen 4'lü defans dizilişi ile çıkan Fatih Terim, Trabzon deplasmanında değişime gidecek! 4 yıldır Trabzon'da puan alamayan Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim takımını üçlü defans sistemi ile sahaya sürüp Ahmet Çalık-Donk-Marcao'ya görev verecek. Savunma-orta saha hattının bu sistemde daha başarılı olduğu kanaatinde olan teknik heyet, özellikle kanat bekleri Mariano ve Emre Taşdemir-Nagatomo ikilisini uyardı.


SANTRFOR ADEM BÜYÜK


Fatih Terim, Trabzonspor'da özellikle kanatlarda çok kolay adam eksiltebilen Nwakaeme'ye dikkat etmeleri gerektiğini belirtti. Defansif oyunda çok da başarılı olmakta zorlanan Mariano'yu uyaran Terim, Brezilyalı'dan Nwakaeme karşısında stoperlere destek vermesini istedi. Kart cezalısı olan Babel'in yokluğunda takımın en önemli gol silahı ve santrforu Adem Büyük olacak. Terim'in Lemina-Seri-Ömer ile orta sahayı sağlam tutmayı planladığı öğrenildi.


TRABZONSPOR'U SIRTLIYOR


Ligde  Galatasaray'ı konuk edecek Trabzonspor'un en güvendiği isimlerin başında Nwakaeme geliyor. Kanatlardan tehlikeli ataklar geliştiren Nijeryalı, hem atıyor hem de attırıyor. Bu sezon 20 maçta forma giyen ve Sörloth ile birlikte en çok maça çıkan isim olan Nwakaeme, resmi karşılaşmalarda 4 gol ve 4 asistle 8 gole direkt katkıda bulundu.

Fatih Terim, Galatasaray, Ali Naci, Brugge, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 08:47 
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