Galatasaray'ın en istikrarlısı Muslera

Ligin ilk yarısında Galatasaray'da 26 farklı futbolcu süre aldı. Sarı-kırmızılı ekibe 2011'de transfer olan Uruguaylı file bekçisi, 9. sezonunda da formasını kaptırmadı ve takımının en istikrarlı ismi olmayı başardı.



Süper Lig'in ilk yarısındaki 17 maçın 16'sında forma giyen Muslera, toplamda bin 440 dakika sahada kaldı. Muslera'yı 15 müsabakada bin 303 dakika süre bulan Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao izledi.



Ligde 15 müsabakada bin 290 dakika sahada kalan bir başka Brezilyalı savunmacı Mariano Filho, en çok süre bulan üçüncü futbolcu oldu.



En golcüsü Babel



Galatasaray, sezonun ilk yarısında rakip fileleri 23 kez havalandırırken, kalesinde 15 gol gördü.



Ligin ilk yarısında forma giyen 26 futbolcudan 10'u gol sevinci yaşarken, sarı-kırmızılı ekibin en skorer ismi Ryan Babel oldu. Hollandalı futbolcu, 5 kez fileleri havalandırdı.



Babel'i 3'er golle Radamel Falcao ile Younes Belhanda izlerken, Florin Andone, Sofiane Feghouli 2'şer, Adem Büyük, Jean Michael Seri, Ömer Bayram, Yuto Nagatomo ve Taylan Antalyalı ise 1'er kez gol sevinci yaşadı.



Galatasaray'ın 3 golünü ise Antalyaspor'dan Ondrej Celustka, Göztepe'den Lamine Gassama ve Çaykur Rizespor'dan Montassar Talbi kendi kalesine gönderdi.



En hırçını Marcao



Sezonun ilk yarısında en hırçın Galatasaraylı futbolcu olarak Marcao dikkati çekti.



Sarı-kırmızılı oyuncular, ligde geride kalan 17 maçta toplam 3 kırmızı, 42 sarı kart gördü.



İlk yarıda 1 kez kırmızı, 7 kez de sarı kartla cezalandırılan Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao, en hırçın futbolcu oldu. Marcao'yu 1 kırmızı, 1 sarı kartla Jean Michael Seri, 1 kırmızı kartla da Emre Mor takip etti.



İlk yarı performansı



Galatasaray'da futbolcuların ilk yarı istatistikleri şöyle:



Futbolcu Maç sayısı İlk 11 Süre (Dk.) Gol Sarı kart Kırmızı kart Fernando Muslera 16 16 1440 - 1 - Marcao 15 15 1303 - 7 1 Mariano Filho 15 14 1290 - 5 - Ryan Babel 15 13 1244 5 5 - Yuto Nagatomo 15 14 1202 1 - - Ömer Bayram 13 11 1040 1 5 - Younes Belhanda 12 11 942 3 3 - Sofiane Feghouli 12 12 928 2 1 - Steven Nzonzi 10 10 900 - 1 - Christian Luyindama 10 10 885 - 1 - Ryan Donk 11 8 781 - 1 - Mario Lemina 11 10 774 - 3 - Jean Michael Seri 10 6 561 1 1 1 Adem Büyük 14 5 556 1 3 - Florin Andone 6 6 451 2 1 - Radamel Falcao 7 5 440 3 - - Emre Mor 10 3 366 - - 1 Ahmet Çalık 4 3 288 - - - Emre Taşdemir 6 3 264 - - - Selçuk İnan 5 3 258 - - - Şener Özbayraklı 3 3 234 - 1 - Jimmy Durmaz 7 1 184 - 2 - Taylan Antalyalı 5 1 130 1 - - Okan Kocuk 1 1 90 - - - Yunus Akgün 1 - 7 - 1 - Martin Linnes 1 - 6 - - -



