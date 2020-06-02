Galatasaray'ın eski başkanı Adnan Polat'ın dolandırılmasına ilişkin iddianame - Son Dakika

Galatasaray'ın eski başkanı Adnan Polat'ın dolandırılmasına ilişkin iddianame

Galatasaray'ın eski başkanlarından iş adamı Adnan Polat'ı dolandırdığı iddia edilen Air Albania Hava Yolu şirketinin ortağı Sinan İdrizi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Galatasaray'ın eski başkanı Adnan Polat'ın dolandırılmasına ilişkin iddianame, System.String[]

Galatasaray'ın eski başkanlarından iş adamı Adnan Polat'ı dolandırdığı iddia edilen Air Albania Hava Yolu şirketinin ortağı Sinan İdrizi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüpheli İdrizi'nin 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Galatasaray Spor Kulübü eski Başkanı olan Polat Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, Air Albania Hava Yolu şirketi ortağı ve Arnavutluk Süper Ligi takımlarından Flamurtari'nin yöneticisi Sinan İdrizi tarafından dolandırıldığını iddia ederek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusu üzerine İdrizi hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Adnan Polat 'müşteki', Sinan İdrizi 'şüpheli' olarak yer aldı. Müşteki Adnan Polat'ın avukatı tarafından savcılığa sunulan şikayet dilekçesine yer verilen iddianamede, Arnavutluk vatandaşı olan şüpheli Sinan İdrizi'nin Arnavutluk'ta petrol markeleme işini yürüten Global Fludius İnternational (GFI) ile Petroleum Consulting Partners (PCP) şirketleri tarafından kurulan GFI Albania SH.P.K unvanlı şirketin Arnavutluk'ta çok karlı bir iş yaptığını ve bu şirketin Adnan Polat tarafından alınmak istenmesi halinde Polat'a yardımcı olabileceğini söyleyerek Polat'a yaklaştığı kaydedildi.

3 MİLYON 500 BİN DOLAR ÖN ÖDEME YAPILMASI GEREKTİĞİ SÖYLENDİ

İddianamede yer alan suç duyurusu dilekçesinde, şüpheli Sinan İdrizi'nin müşteki Adnan Polat'a şirket bedelinin 17 milyon dolar olduğunu, 3 milyon 500 bin dolar tutarında bir ön ödeme yapılması gerektiğini, bu ödemenin uluslararası bir banka hesabında bekletileceğini, bu esnada şirket ile ilgili inceleme yapılacağını, inceleme sonucunun olumlu çıkması halinde paranın şirket sahiplerine geçeceğini, olumsuz olması halinde ise kendisine geri verileceğini söylediği ifade edildi.

POLAT VE İDRİZİ'NİN ARNAVUTLUK BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜĞÜ KAYDEDİLDİ

Polat'ın avukatı tarafından savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesine yer verilen iddianamede, 3 Kasım 2016'da Adnan Polat ile Sinan İdrizi'nin birlikte Arnavutluk'a gittiği, Arnavutluk Başbakanı ile konuyu görüştüğünü, onun olurunu ve desteğini aldığını, Polat'ın şüpheliye güvendiğini, 24 Kasım 2016'da 'Karz Sözleşmesi' imzalamak sureti ile hisse devir bedeli peşinatı olan 3 milyon 500 bin doları İdrizi'nin hesabına yatırdığı ifade edildi.

İddianamede yer alan suç duyurusu dilekçesinde, şirketin inceleme sürecinin olumsuz çıktığı, projede ilerleme sağlanamadığı, şüphelinin Arnavutluk Başbakanının ismini kullanarak yalan beyanlar ve aldatmacalarda bulunduğu, ödünç sözleşmesinin feshedilmesine karar verildiği ancak şüphelinin parayı iade etmediği belirtildi.

SİNAN İDRİZİ'NİN PARAYI İADE ETMEDİĞİ BELİRTİLDİ

Müşteki Adnan Polat'ın ifadesinin yer aldığı iddianamede, şüpheli Sinan İdrizi'nin güven sağlayarak aldığı 3 milyon 500 bin dolar tutarındaki doları yapmış oldukları sözleşmelere aykırı olarak, haksız yere iade etmediği ve bu sebeple şikayetçi olduğunu söylediği kaydedildi.

İddianamede, şüpheli Sinan İdrizi'nin Arnavutluk'taki GFI adlı şirketin bir Türk şirket tarafından yönetilmesini istediğini, müşteki Adnan Polat ile şirket sahiplerini tanıştırdığını, şirket sahiplerinin paranın yüzde 20'sinin peşin olarak ödenmesini istedikleri, iki grup arasında kendisinin garantör olduğunu, müşteki tarafından yaptırılan ekspertiz ve araştırma işlemleri sonucunda şirketin temiz çıktığını ifade ettiği belirtildi.

SİNAN İDRİZİ SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Şüpheli Sinan İdrizi'nin iddianamede yer alan ifadesinde, anlaşmaya göre 3 milyon 500 bin doların kendisinin hesabına yatırıldığını, paranın daha sonra şirket hesabına aktarıldığını, kendisinin bu parayı kullanmadığını, kalan 13 milyon 500 bin dolarını Adnan Polat'ın bulamadığını, kimseyi dolandırmadığını söylediği belirtildi.

SİNAN İDRİZİ'NİN SUÇTAN KAÇMAYA ÇALIŞTIĞI KAYDEDİLDİ

İddianamede, şüpheli Sinan İdrizi'nin suçlamaları kabul etmemesine karşın parayı aldıktan sonra sürecin ilerlemesini durdurarak müşteki Adnan Polat'ın iletişim çabalarına yanıt vermediği, sözleşmenin feshinin ardından ödünç sözleşmesi ile aldığı parayı müştekiye iade etmediği, savunmasının aksine aracılık ettiği parayı şirkete aktarmadığı ve kendisini suçtan kurtarmaya yönelik savunma yaptığı için itibar edilmediğini kaydedildi.

Şüpheli Sinan İdrizi'nin 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianame kabul edildiği takdirde, şüpheli İdrizi, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

(İrem Demir/İHA)

Galatasaray, Adnan Polat, Arnavutluk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 01:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Galatasaray'ın eski başkanı Adnan Polat'ın dolandırılmasına ilişkin iddianame - Son Dakika

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